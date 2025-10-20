Record di morti tra i grizzly di Yellowstone | perché gli umani uccidono così tanti orsi

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Parco di Yellowstone i grizzly stanno morendo a un ritmo allarmante: nel 2025 sono almeno 63 gli orsi uccisi, 7 in più del 2024. L’85% dei decessi è legatogli incidenti stradali e alla caccia accidentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

