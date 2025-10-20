REbuild annuncia date 2026 e presenta il ‘Manifesto per il futuro delle costruzioni’
(Adnkronos) – Tornerà il 12 e 13 maggio 2026, a Riva del Garda, REbuild, l’appuntamento di riferimento per la community dell’ambiente costruito organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Con l’annuncio delle nuove date, comunicano gli organizzatori, viene pubblicato anche l’Outlook, la rivista digitale interattiva che raccoglie contenuti, dati e riflessioni emerse durante l’ultima edizione e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
