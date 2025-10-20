Reazione a catena una fine ingloriosa | delirio all' ultima puntata

"Fine ingloriosa del programma". No, i telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, non hanno preso bene l'ultima puntata della trasmissione prima della chiusura. Da questa sera, lunedì 20 ottobre, prima del Tg1 tornerà Marco Liorni con L'eredità. A chiudere la lunga avventura "estiva" di Reazione a catena sono state ancora una volta le Tre stagioni, a buon diritto le super-campionesse di questa stagione. Stagione che, per inciso, è la prima dal 2020 a non aver avuto come coda l'ormai tradizionale "torneo dei campioni". Notevole la performance statistica di Egle, Chiara e Raffaella, che salutano da imbattute con 15 vittorie di fila, il miglior risultato di questa edizione, superando le sfidanti Le Fuoristrada, provenienti dalla vicina San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, "una fine ingloriosa": delirio all'ultima puntata

