REAZIONE A CATENA | UN SUCCESSO SILENZIATO SOLO PERCHÈ CONDUCE PINO INSEGNO
Reazione a Catena ha portato a casa un’altra stagione di successi e di vittorie sulla concorrenza. Un successo silenziato dal sistema dei giornalisti solo perché conduce Pino Insegno. Il sistema prevede che i nemici di turno vadano combattuti, segnalando in modo ossessivo quando sono sotto anche solo di un punto percentuale, creando una narrazione tragica che diventa tragicomica per chi conosce ascolti e obiettivi. Quando il nemico invece vince è d’obbligo tacere. Spariti gli articoli, i post sui social, essicato il fiume di allarmismi continui. E quindi si sposta l’obiettivo. Ora c’è Stefano De Martino da combattere, c’è l’accoppiata Milly Carlucci e Barbara d’Urso. 🔗 Leggi su Bubinoblog
