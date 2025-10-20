Real Madrid vs Juventus terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. Gli spagnoli vogliono mettere le mani sul primato del girone, mentre i bianconeri cercano il colpaccio per cambiare il volto della loro stagione. Real Madrid vs Juventus si giocherà mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu. REAL MADRID VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Blancos stanno viaggiando con il vento in poppa. In Champions League cercano la terza vittoria consecutiva per consolidare il secondo posto nella classifica generale, e in campionato occupano la vetta della classica con 24 punti, frutto di otto vittorie e 1 sconfitta su nove partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Class recognize class: Modric incorona Leão come uno dei calciatori migliori del mondo dopo la sua doppietta alla Fiorentina, siete d’accordo con l’ex stella del Real Madrid? - facebook.com Vai su Facebook
Mondo del calcio in ansia: l’ex #RealMadrid #Drenthe colpito da #ictus - X Vai su X
Ecco chi arbitra Real Madrid-Juventus: l'unico e recente precedente con i bianconeri è amarissimo... - Il fischietto sloveno dirigerà la sfida di Champions League al Santiago Bernabeu: per la seconda volta in carriera incrocerà la squadra di Igor Tudor ... tuttosport.com scrive
Perché Huijsen non gioca Real Madrid-Juventus: è infortunato? Niente sfida da ex per lo spagnolo - Il grande ex non scenderà in campo mercoledì nella terza giornata di Champions League: non potrà quindi sfidare il club dov'è cresciuto. Secondo msn.com
Real Madrid-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - La netta sconfitta di Como, la prima di questa stagione, unita ai 4 pareggi consecutivi tra campionato ... Da msn.com