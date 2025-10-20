Real Madrid-Juventus | il programma completo della vigilia di Champions Quando si tengono allenamenti e conferenze
di Marco Baridon Real Madrid Juventus: il menù completo della vigilia di Champions League. Orari di allenamenti e conferenze stampa. Una vigilia di Champions League cruciale, vissuta con l’ombra pesante della clamorosa sconfitta di Como. La Juventus si prepara ad affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabéu consapevole di non poter più sbagliare dopo un avvio di stagione altalenante. La giornata di domani, martedì 21 ottobre, sarà fondamentale per preparare la sfida e per provare a ritrovare un po’ di serenità. Ecco il programma dettagliato della vigilia per le due squadre: Real Madrid: Ore 11:00: Allenamento presso il Real Madrid Training Center di Valdebebas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
