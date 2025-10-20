Real Madrid-Juventus | Classico d’Europa al Bernabéu Chi vincerà lo scontro tra titani nella notte di Champions?
Quando il calendario di Champions League mostra l’incrocio tra Real Madrid e Juventus, l’aria si riempie immediatamente di storia, blasone e antiche rivalità. Mercoledì 22 ottobre 2025, lo Stadio Santiago Bernabéu sarà il palcoscenico di un’altra epica sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi. Per i Blancos, il match è l’occasione per consolidare il proprio dominio nel gruppo e ribadire la propria candidatura alla vittoria finale. Per la Juventus, invece, si tratta della trasferta più ostica, un banco di prova cruciale per dimostrare il proprio valore europeo dopo un inizio di stagione che ha riservato più di qualche incertezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
