Real Madrid Juve Yildiz si racconta | Io mi concentro sempre su me stesso Non amo molto i paragoni Io sono io non sono simile a nessuno

Real Madrid Juve, Yildiz si racconta a ridosso della sfida del Bernabéu. Il numero 10 ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative Per Kenan Yildiz si avvicina una delle notti più importanti della sua giovane carriera: la sfida di Champions League al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. A due giorni dal grande appuntamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Juve, Yildiz si racconta: «Io mi concentro sempre su me stesso. Non amo molto i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno»

