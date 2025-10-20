Re Carlo e Cate Blanchett | la coppia che non ti aspetti unita da un sottile filo grigio

Il sovrano e l'attrice condividono molto. In primis una nota sensibilità per le cause ambientali, motivo del loro incontro «segreto» a Windsor per registrare un podcast, e poi anche una certa e curiosa sintonia stilistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Re Carlo e Cate Blanchett: la coppia che non ti aspetti unita da un sottile filo grigio

