re carlo con camilla spezza una tradizione dopo 500 anni

Re Carlo e la Regina Carmilla saranno in Vaticano il 23 ottobre 2025. Una visita di Stato molto importante, che in realtà avrà inizio il giorno precedente. Il programma è però concentrato proprio nelle ore del 23. Un evento che farà di certo discutere i commentatori più attenti al protocollo. Il sovrano potrebbe infatti cimentarsi in un gesto mai più replicato da 500 anni. Il programma. Come detto, il 22 ottobre sarà il giorno dell’arrivo ma quello della visita vera e propria a Città del Vaticano sarà il successivo. è previsto l’arrivo presso il Cortile di San Damasco alle ore 10:45. Re Carlo e la Regina Camilla saranno poi ammessi all’ udienza con Papa Leone XIV alle ore 11. 🔗 Leggi su Dilei.it

