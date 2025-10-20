Razzia in tre ristoranti di viale Geno a Como | 19enne col volto insanguinato in fuga rincorso dal titolare e arrestato
Paura e concitazione ieri mattina 19 ottobre a Como, lungo viale Geno. Erano circa le 7 quando due volanti, durante i controlli di routine, hanno notato un giovane correre con il viso sporco di sangue, inseguito da un uomo che gridava chiedendo aiuto. Gli agenti si sono immediatamente messi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como, fa razzia in Viale Geno in tre ristoranti. Rubati 5 smartphone, collane, anelli, orologi e contanti. Arrestato un 19enne - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato per rapina, un 19enne tunisino, senza fissa dimora in Italia, denunciandolo inoltre in stato di libertà per porto d’armi od oggetti atti ad offe ... Si legge su comozero.it