Ravezzani | Vittoria quasi epica del Milan Gimenez punto di riferimento Quando entra …
Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Gimenez e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
La #Juve pareggia in casa con l’Atalanta, vittoria #Inter a Cagliari! L’editoriale del Direttore @FabRavezzani è ora online: https://youtu.be/uyZ3tSuZczM?si=en_mvkmBvOHPvIqg… - X Vai su X
La Gazzetta dello Sport: “Prima il successo in Champions contro lo Sporting, poi la vittoria contro il Genoa. Prossimo avversario il Torino tre giorni prima del PSV Eindhoven. Due trasferte, giocatori su e giù dagli aerei, allenamenti saltuari: la stagione si decider - facebook.com Vai su Facebook