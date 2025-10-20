Ravezzani | Il Milan ritrova Gimenez Conquista importante Io reputo il rigore …

20 ott 2025

Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Gimenez e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ravezzani milan ritrova gimenezRavezzani: “Vittoria quasi epica del Milan. Gimenez punto di riferimento. Quando entra - 1, anche il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Gimenez e non solo. Riporta msn.com

ravezzani milan ritrova gimenezRavezzani commenta il rigore di Milan-Fiorentina: “È sempre fallo” - Fiorentina: ““Faccio fatica a credere che per qualcuno non sia calcio di rigore”. Come scrive msn.com

ravezzani milan ritrova gimenezRavezzani su Gimenez: "Non sarà elegante e implacabile, ma a oggi è un punto di riferimento essenziale per il Milan" - Dopo il pareggio del Milan sul campo della Juventus di Tudor, il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha commentato così postando il proprio pensiero sul suo ... Come scrive milannews.it

