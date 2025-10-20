Ravezzani certo su Milan-Fiorentina | Resto fortemente convinto che quello sia rigore

Attraverso i propri canali social, il direttore Ravezzani esprime la sua opinione sul contatto discusso tra Parisi e Giménez, sottolineando che la chiamata all'OFR, secondo lui, è corretta. Ecco cosa ha scritto su X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani certo su Milan-Fiorentina: “Resto fortemente convinto che quello sia rigore”

