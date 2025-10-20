Ravezzani attacca dopo la sconfitta della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la partita di Como. Un “disastro”. Non usa mezzi termini il giornalista Fabio Ravezzani per descrivere il momento della Juventus, sprofondata in una crisi profonda dopo la pesante e meritata sconfitta per 2-0 sul campo del Como. L’analisi del direttore di Telelombardia è impietosa e chiede un’azione immediata: l’esonero di Igor Tudor e l’arrivo di Luciano Spalletti. RAVEZZANI – «Disastro Juve. La squadra non ha gioco, identità, idee. Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani attacca dopo la sconfitta della Juve: «Disastro. La squadra non ha gioco, identità e idee. Anche Comolli ha colpe gravi ma il tecnico…»