Rari Nantes Salerno primo sorriso in A1 | derby vinto sul Posillipo

Alla Simone Vitale i giallorossi della Rari Nantes Salerno battono i partenopei 13-11 e conquistano i primi tre punti stagionali. Privitera mattatore con 5 reti. La Rari Nantes Nuoto Salerno trova la prima vittoria in campionato e lo fa nella partita più sentita: 13-11 contro il Posillipo nel derby della terza giornata di Serie A1 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rari Nantes Salerno, primo sorriso in A1: derby vinto sul Posillipo

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Photogallery della sfida tra Rari Nantes Salerno e Ranieri Impiantistica C.N Posillipo con gli scatti di Pierpaolo Capano - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto A1. La Rari Nantes si prende il derby: Posillipo ko 13-11 alla Vitale - L’avvio è vivace e combattuto, con ritmi subito altissimi: dopo il vantaggio iniziale di Rocchino, la Rari risponde con una conclusione potente di Alessio Privitera e si porta avanti con una splendida ... Riporta msn.com

Waterpolo Preview alla Simone Vitale si gioca il derby Rari Nantes Salerno-CN Posillipo - Nella terza giornata del campionato di serie A1 Maschile la neopromossa Rari Nantes Salerno affronta alla Vitale la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico ... Si legge su oasport.it

Rari Nantes Salerno, Kenta Araki indosserà la calottina giallorossa - Dopo l’esperienza maturata con l’Acquachiara, allora allenata da Mauro Occhiello, torna in Campania il giapponese Kenta Araki. Lo riporta ilmattino.it