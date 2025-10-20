Rappresentazioni irrispettose | l’intelligenza artificiale resuscita Martin Luther King OpenAI è è costretta a bloccare tutti i video dopo la rabbia degli eredi

OpenAI ha bloccato i video di Martin Luther King Jr. generati da uno dei propri programmi di intelligenza artificiale chiamato Sora. L’azienda leader del settore dello sviluppo della IA ha optato per una scelta drastica dopo aver verificato che molti utenti avevano utilizzato questo strumento per realizzare video di breve durata dove apparivano “rappresentazioni irrispettose ” del celebre leader dei diritti civili. Su richiesta dell’Estate of Martin Luther King, Jr., Inc., OpenA I “ha messo in pausa le generazioni che raffigurano il Dr. King”, hanno affermato proprio da OpenAI con un post su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

