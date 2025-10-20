Rapinatore seriale Colpi sospetti a Soffiano È scattata la psicosi

Si allarga fino alle zone fiorentine che confinano con il Comune di Scandicci, come Soffiano e Legnaia, l’allarme per il soggetto di colore che ruba o aggredisce le sue vittime a scopo di rapina. Nelle chat dei cittadini si stanno moltiplicando le segnalazioni - alcune delle quali impossibili da verificare - circa la presenza dell’uomo in più punti della città e dell’hinterland. Da Lastra a Signa fino appunto a Soffiano, le zone in cui è stato avvistato e in alcuni casi anche filmato. Potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) essere la stessa persona, che si sposta in bicicletta. Anche se le prime colline di Scandicci sembrano la sua zona preferita, forse perché trova rifugio di notte nei vari capanni degli orti della zona e dove, in queste settimane, sembra quasi aver “scelto“ le sue vittime: in particolare anziani o donne sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

