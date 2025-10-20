Rapina e lesioni 17enne fermato dai carabinieri Ancora ricercato il complice

Intensi controlli da parte dei carabinieri in piazza Mazzini e nelle zone limitrofe portano al fermo di un minorenne egiziano di 17 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali in concorso con un coetaneo, al momento irreperibile. L’episodio risale alla serata di ieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

