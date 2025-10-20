Rapina al supermercato | bloccato da carabiniere libero dal servizio

Voleva fare rifornimento di alcolici senza spendere neppure un euro. Una volta scoperto non ha esitato ad aggredire il personale di vigilanza pur di conquistarsi la fuga. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri intervenuti dopo l'allarme. I carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Bologna: arrestato 51enne per tentata rapina impropria in un supermercato. Bologna: Carabinieri arrestano 51enne per tentata rapina impropria in un esercizio commerciale di Viale Marconi. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità ? Le - facebook.com Vai su Facebook

#torino rapina un supermercato a #mirafiori la @poliziadistato lo arresta in flagranza #essercisempre http://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/68868ee0b3c0dd22207866026… - X Vai su X

Rapina al supermercato: bloccato da carabiniere libero dal servizio - E' miseramente fallito il colpo avvenuto ieri 19 ottobre al market Iper Rossetto di via Sarpi a Padova. Si legge su padovaoggi.it

Tenta di rubare in un supermercato: bloccato dal responsabile e dall’autista di un bus - CASTELNOVO MONTI (REGGIO EMILIA) – Avrebbe tentato di uscire da un supermercato con merce non pagata per un valore di circa 100 euro, arrivando a strattonare il responsabile del punto vendita per cerc ... Segnala reggionline.com

Corigliano Rossano, rapina prima un supermercato e poi un passante: arrestato un 35enne - Ha rapinato un supermercato e poi, all’esterno, un passante intervenuto per bloccarlo sottraendogli il telefono ... Segnala giornaledicalabria.it