Rapina al supermercato | bloccato da carabiniere libero dal servizio

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voleva fare rifornimento di alcolici senza spendere neppure un euro. Una volta scoperto non ha esitato ad aggredire il personale di vigilanza pur di conquistarsi la fuga. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri intervenuti dopo l'allarme. I carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Rapina al supermercato: bloccato da carabiniere libero dal servizio - E' miseramente fallito il colpo avvenuto ieri 19 ottobre al market Iper Rossetto di via Sarpi a Padova. Si legge su padovaoggi.it

Tenta di rubare in un supermercato: bloccato dal responsabile e dall’autista di un bus - CASTELNOVO MONTI (REGGIO EMILIA) – Avrebbe tentato di uscire da un supermercato con merce non pagata per un valore di circa 100 euro, arrivando a strattonare il responsabile del punto vendita per cerc ... Segnala reggionline.com

rapina supermercato bloccato carabiniereCorigliano Rossano, rapina prima un supermercato e poi un passante: arrestato un 35enne - Ha rapinato un supermercato e poi, all’esterno, un passante intervenuto per bloccarlo sottraendogli il telefono ... Segnala giornaledicalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Supermercato Bloccato Carabiniere