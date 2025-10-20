Rapina al Louvre lettera della presidente Laurence Des Cars al governo il 22 gennaio | Struttura obsolescente solo 1 sala su 3 ha telecamere

o scorso 22 gennaio, Le Parisien aveva rivelato il contenuto della nota riservata inviata da Laurence des Cars alla ministra della Cultura, Rachida Dati. Nel documento, la presidente descriveva una situazione “molto allarmante”, con “un livello di obsolescenza preoccupante” e “avarie” in spazi “talv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina al Louvre, lettera della presidente Laurence Des Cars al governo il 22 gennaio: “Struttura obsolescente, solo 1 sala su 3 ha telecamere”

Argomenti simili trattati di recente

#TG2000 - #Francia e la rapina al #Louvre. È caccia ai ladri #20ottobre #Parigi #Paris #France #news #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

Dopo la rapina avvenuta al Louvre nella giornata di ieri, a SkyTg24 le parole di Graziella Peruggia, la nipote di Vincenzo Peruggia, il ladro della Gioconda - facebook.com Vai su Facebook

Louvre, un disastro annunciato: i documenti che denunciavano le falle nella sicurezza. «Solo una sala su 3 ha le telecamere. E anche l'ala della Gioconda è a rischio» - Una lettera della presidente aveva denunciato le carenze strutturali del museo, causando la reazione del governo. Secondo msn.com

Louvre, cosa è successo nei 7 minuti della rapina al museo di Parigi: il travestimento da operai, il montacarichi, i gioielli e l'unica sbavatura - I nove gioielli rubati hanno un valore in teoria inestimabile perché è impossibile rivenderli: se dovessero però venire scomposti, il bottino può essere valutato in molti milioni di euro ... Lo riporta msn.com

Louvre, la rapina nel cuore di Parigi diventa un caso politico. «È un’onta per la Francia» - Come se non bastassero la crisi politica e un deficit in ascesa libera, adesso ci voleva pure la corona dell’imperatrice Eugenie nella polvere. Riporta ilmessaggero.it