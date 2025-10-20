Rap in lutto | addio a Giacomo Marchioni in arte Problem il cuore diviso tra Rieti e Forlì

Forlitoday.it

La cultura hip hop piange un militante. La comunità del freestyle italiano è in lutto. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, si è spento Giacomo Marchioni, conosciuto in giro per lo stivale come “Problem”, artista reatino di 31 anni. La notizia in poco tempo ha raggiunto le principali pagine del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

