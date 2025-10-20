Ranucci | un attentato alla nostra libertà

La notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025, un gravissimo atto intimidatorio prendeva di mira il giornalista di inchiesta Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report su Rai3. Un ordigno rudimentale sotto l’auto di Ranucci, parcheggiata davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano (frazione di Pomezia – Roma) faceva saltare in aria la sua auto e anche quella della figlia. Secondo le prime indagini lo stesso conteneva circa un chilo di esplosivo, e pare sia stato lasciato con miccia accesa, tra due vasi esterni alla villetta. Non è stato attivato da remoto o con timer. Le indagini saranno portate avanti dalla Digos, dai Carabinieri, con il coordinamento della Procura competente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

