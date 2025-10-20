Ranucci | Renzi ' contradditorio che arrivino critiche a Schlein io paragonato a Br'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Trovo contradditorio che arrivino critiche a Schlein ma non vi siano state le stesse critiche su Meloni che ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Se bisogna darsi tutti una regolata ok ma non può essere a senso unico. Io sono stato paragonato dal ministro Ciriani alle Brigate rosse". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Zapping su Rai Radio1. "Non credo sia a rischio la democrazia con Meloni ma il nostro portafoglio. Il mio suggerimento, che vale per tutti, è quello di incalzare il governo con questioni che hanno a che fare con la vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
