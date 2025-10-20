Ranucci | Rampelli ' da Schlein fango sul Paese antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd'

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'opposizione rappresenta l'Italia tanto quanto la maggioranza di governo. Essere all'opposizione non dà licenza di gettare fango sulla Nazione intera, millantando una crisi democratica aggravata da sillogismi fallaci e bestiali. Quanto affermato da Elly Schlein di fronte a una platea straniera, evocando un collegamento tra il governo e l'attentato a Ranucci, è di una gravità inaudita. Antidemocratici e autoritari semmai sono stati quei governi estranei al giudizio del popolo, dotati di una maggioranza parlamentare di convenienza ma privi di una legittimazione popolare, cosiddetti governi tecnici, sempre sostenuti da chi ha un'idea di democrazia simile a quella di Honecker, presidente della Repubblica Democratica tedesca, 'democratica' anche quella". 🔗 Leggi su Iltempo.it

ranucci rampelli da schlein fango sul paese antidemocratici i governi tecnici voluti dal pd

© Iltempo.it - Ranucci: Rampelli, 'da Schlein fango sul Paese, antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd'

Argomenti simili trattati di recente

Ranucci: Rampelli, 'da Schlein fango sul Paese, antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd' - Essere all'opposizione non dà licenza di gettare fango sulla Nazione intera, millantando una cri ... Da iltempo.it

ranucci rampelli schlein fangoQuasi amiche. Schlein: "Bomba a Ranucci, con la destra la democrazia è a rischio". Meloni: "Vergognati Elly, siamo al puro delirio" - "La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. huffingtonpost.it scrive

Mo: Rampelli, 'Landini, Schlein e Conte incendiari, da Pro-Pal a pro caos' - "Se l'intenzione è di solidarizzare con Gaza, allora facciano una manifestazione politica, più che legittima. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Rampelli Schlein Fango