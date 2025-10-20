Ranucci | Rampelli ' da Schlein fango sul Paese antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'opposizione rappresenta l'Italia tanto quanto la maggioranza di governo. Essere all'opposizione non dà licenza di gettare fango sulla Nazione intera, millantando una crisi democratica aggravata da sillogismi fallaci e bestiali. Quanto affermato da Elly Schlein di fronte a una platea straniera, evocando un collegamento tra il governo e l'attentato a Ranucci, è di una gravità inaudita. Antidemocratici e autoritari semmai sono stati quei governi estranei al giudizio del popolo, dotati di una maggioranza parlamentare di convenienza ma privi di una legittimazione popolare, cosiddetti governi tecnici, sempre sostenuti da chi ha un'idea di democrazia simile a quella di Honecker, presidente della Repubblica Democratica tedesca, 'democratica' anche quella". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ranucci: Rampelli, 'da Schlein fango sul Paese, antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd'

Argomenti simili trattati di recente

Ranucci. Rampelli (FdI): solidarietà al giornalista e alla figlia. Inquirenti facciano chiarezza https://lavocedelpatriota.it/ranucci-rampelli-fdi-solidarieta-al-giornalista-e-alla-figlia-inquirenti-facciano-chiarezza/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

“Non mi sono mai sentito solo, neanche per un attimo” Il giorno dopo l’attentato, Sigfrido Ranucci ha raccontato la forza della solidarietà ricevuta. Davanti alla sua abitazione si sono radunate oltre 400 persone. Messaggi di sostegno sono arrivati da ogni parte - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci: Rampelli, 'da Schlein fango sul Paese, antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd' - Essere all'opposizione non dà licenza di gettare fango sulla Nazione intera, millantando una cri ... Da iltempo.it

Quasi amiche. Schlein: "Bomba a Ranucci, con la destra la democrazia è a rischio". Meloni: "Vergognati Elly, siamo al puro delirio" - "La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. huffingtonpost.it scrive

Mo: Rampelli, 'Landini, Schlein e Conte incendiari, da Pro-Pal a pro caos' - "Se l'intenzione è di solidarizzare con Gaza, allora facciano una manifestazione politica, più che legittima. Si legge su iltempo.it