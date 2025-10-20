Ranucci Mattarella | Attentato allarmante richiede una forte reazione
BRUXELLES – “Quanto avviene è allarmante, non è la prima volta che accade, in tanti Paesi del mondo, ma è allarmante, e richiede una forte reazione, come sta avvenendo”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al parlamento belga, a proposito dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. “Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica”, ha aggiunto il capo dello Stato. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
