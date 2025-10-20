Ranucci Maritatoat | La solidarietà di Assotutela intimidazione vile e infame
“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, volto e mente del programma Report, per il grave e inaccettabile episodio che lo ha recentemente coinvolto. Gli attacchi personali e le intimidazioni nei confronti di chi esercita con coraggio e rigore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ranucci, Maritato(AT): “La solidarietà di Assotutela. Intimidazione vile e infame” https://cronachesalerno.it/ranucci-maritatoat-la-solidarieta-di-assotutela-intimidazione-vile-e-infame/… https://cronachesalerno.it/ranucci-maritatoat-la-solidarieta-di-assotutela-inti - X Vai su X
https://www.sciscianonotizie.it/sigfrido-ranucci-maritatoat-la-solidarieta-di-assotutela-intimidazione-vile-e-infame/ - facebook.com Vai su Facebook
Sigfrido Ranucci, Maritato(AT): “La solidarietà di Assotutela. Intimidazione vile e infame” - "Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, volto e mente del programma Report, per ... Scrive sciscianonotizie.it