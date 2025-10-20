Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva ma il video è falso Il deputato di FdI Donzelli infuriato | Li denuncio

Un video realizzato con l’intelligenza artificiale e circolato in rete ha scatenato forti polemiche nel panorama politico italiano. Protagonista involontario del filmato è Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che in queste ore ha annunciato azioni legali contro chi ha realizzato e diffuso il contenuto manipolato. Nel video deepfake, che è stato diffuso sui social network, si sente una voce – falsamente attribuita al parlamentare meloniano – esprimersi con dichiarazioni gravi e potenzialmente lesive in merito al lavoro giornalistico di Sigfrido Ranucci, autore di numerose inchieste e volto noto della trasmissione “Report”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva”, ma il video è falso. Il deputato di FdI Donzelli infuriato: “Li denuncio”

