Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva | Giovanni Donzelli e il video falso L' ira del deputato di FdI | Li denuncio

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Credo che Ranucci spesso ha toccato temi e fatto investigazione che non doveva fare, ha messo il naso dove non doveva metterlo". Sono parole che hanno alimentato polemiche accese sui social. Peccato che fosse un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Il breve clip fake ha come. 🔗 Leggi su Today.it

