Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva | Giovanni Donzelli e il video falso L' ira del deputato di FdI | Li denuncio
"Credo che Ranucci spesso ha toccato temi e fatto investigazione che non doveva fare, ha messo il naso dove non doveva metterlo". Sono parole che hanno alimentato polemiche accese sui social. Peccato che fosse un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Il breve clip fake ha come. 🔗 Leggi su Today.it
Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A indiv - X Vai su X
"Chi ha messo la bomba". Attentato a Sigfrido Ranucci, la rivelazione choc di Roberta Bruzzone in diretta: "Devastante" - facebook.com Vai su Facebook
«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video - La rabbia del deputato meloniano per il filmato ritoccato con l'AI: «Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne» ... Si legge su msn.com
Ranucci, spunta il video fake di Donzelli: "Spargono odio, ma ho già denunciato" - Giovanni Donzelli passa al contrattacco dopo la diffusione di un video creato con IA in cui si vede il deputato di FdI diffamare Sigfrido Ranucci ... Scrive msn.com
Donzelli contro Ranucci, ma l'intervista è un «fake» fatto con l'AI: «Odio e menzogne contro di me, denuncio» - Sequenza diffusa da una pagina social riconducibile a Ricciardi (M5S), che chiarisce: «Niente a che vedere con ... Si legge su msn.com