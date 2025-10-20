Ranucci | Gasparri ' Schlein offre immagine irreale dell' Italia'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'attentato a Ranucci è stato condannato da tutti. Anzi, vogliamo capire bene cosa ci sia davvero dietro. Ho visto anche le sue dichiarazioni, in cui esclude collegamenti con la politica, smentendo per primo alcune speculazioni. Nel frattempo, un'esponente dell'opposizione va all'estero, al congresso del Partito Socialista, e offre un'immagine irreale del nostro Paese, mescolando alcuni fatti con accuse infondate su presunte mancanze di democrazia e attentati. Ma questo è un Paese dove, per fortuna, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono. Le elezioni si vincono e si perdono, com'è naturale in ogni democrazia, e questo è evidente a tutti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
