Ranucci | FdI ' rispedito al mittente anche in Ue tentativo sinistra dare responsabilità a governo'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il gruppo dei Socialisti Europei ha provato oggi ad inserire nella plenaria di Strasburgo un dibattito sul grave atto intimidatorio contro Ranucci, titolandolo come un attacco ai valori democratici europei. Evidentemente volendo attribuire delle responsabilità politiche a carico del governo italiano. Come già fatto da Elly Schlein proprio in occasione del congresso dei Socialisti Europei. Ma di fronte alla nostra intenzione di modificare il titolo, rendendolo più aderente alla realtà dei fatti e approvandolo con una maggioranza di destra, la sinistra ha prudentemente virato verso un titolo più neutrale ed equilibrato".

