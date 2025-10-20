Ranucci dopo l’attentato | Non credo ai mandanti politici Basta delegittimare i cronisti

Pomezia, 20 ottobre 2025 – “ Io credo che sia un’opera di qualcuno legato alla criminalità o comunque di qualcuno che si serve della criminalità “. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a “In mezz’ora” su RaiTre risponde così alle domande sull’attentato compiuto davanti alla sua abitazione: giovedì scorso, alle 22.17, è esploso un ordigno che ha distrutto 2 auto della famiglia. “ Non vedo scenari o mandanti politici, come qualcuno ha ipotizzato, perché la politica ha altri strumenti, se vuole, starei quindi con i piedi a terra. Tuttavia è possibile che qualcuno possa pensare di fare un favore a qualche amico, questo sì”, dice Ranucci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it