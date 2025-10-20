Ranucci dopo l’attentato | Non credo ai mandanti politici Basta delegittimare i cronisti
Pomezia, 20 ottobre 2025 – “ Io credo che sia un’opera di qualcuno legato alla criminalità o comunque di qualcuno che si serve della criminalità “. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a “In mezz’ora” su RaiTre risponde così alle domande sull’attentato compiuto davanti alla sua abitazione: giovedì scorso, alle 22.17, è esploso un ordigno che ha distrutto 2 auto della famiglia. “ Non vedo scenari o mandanti politici, come qualcuno ha ipotizzato, perché la politica ha altri strumenti, se vuole, starei quindi con i piedi a terra. Tuttavia è possibile che qualcuno possa pensare di fare un favore a qualche amico, questo sì”, dice Ranucci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Rai Radio2. . La testimonianza di Sigfrido Ranucci, dopo i fatti del 16 ottobre, in diretta ora a #Radio2SocialClub su #Radio2 e #RaiPlay In onda domani alle 8.45 su #Rai2 - facebook.com Vai su Facebook
.@paolomieli: "Nessuno crede all'attacco di Schlein dopo l'attentato di Ranucci, neanche Ranucci stesso non crede che sia stata la politica. Nessun giornale ha appoggiato l'uscita di Schlein, tutti scrivono che il PD ha superato il Rubicone ma non funziona" - X Vai su X