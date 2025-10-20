Ranucci annuncia i temi di Report per la nuova stagione
L’attentato in cui sono state distrutte due delle sue auto sotto casa non ha fermato Sigfrido Ranucci. Il giornalista è tornato sui social per annunciare la puntata di Report che il 26 ottobre, alle 20.30, aprirà la nuova stagione su Rai3. Ranucci ha scritto: «Parleremo di cosa si nasconde dietro la distruzione di Gaza e l’evacuazione di un popolo dopo averlo massacrato. Torneremo poi a parlare delle stragi di mafia e del ruolo della destra eversiva. Tutto questo, dicevamo a partire dal 26 ottobre su Rai 3». Il programma, quindi, tornerà in onda in prima serata nonostante gli scontri tra Ranucci e la Rai dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
