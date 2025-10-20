Ranking Wta Jasmine Paolini n°6 | ora testa alle Finals di Riad 2025

Jasmine Paolini scala la classifica Wta e sale alla posizione n°6, vicino al suo best ranking (n°4). L’azzurra arriva da un momento positivo: due semifinali di fila raggiunte nella tournée in Cina e la qualificazione alle Finals di Riad (per il secondo anno di fila), in programma dal 1° all’8 novembre. La 29enne toscana nel 2025 ha collezionato ottimi risultati a partire dalle vittorie del Masters 1000 di Roma e della Billie Jean King Cup. La top 10 Wta. Sabalenka 10.390. Swiatek 8.703. Gauff 7.863. Anisimova 5.914. Pegula 5.183. Paolini 4.525. Rybakina 4.505. Keys 4.395. Andreeva 4.319. Alexandrova 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

