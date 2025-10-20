Ranking ATP 20 ottobre 2025 | Sinner insegue Alcaraz Musetti stabile in top-10
Non ci sono aggiornamenti così significativi nel ranking ATP. Lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominano sempre la scena e l’iberico svetta coi suoi 11340 punti, rispetto ai 10000 di Jannik, in una settimana in cui entrambi sono stati impegnati nell’ esibizione di Riad (Arabia Saudita), dove l’azzurro si è imposto per la seconda volta consecutiva nella finale contro Carlitos. Sarà interessante capire se le cose cambieranno nella stagione indoor, che avrà nelle ATP Finals di Torino l’evento più importante. Alle spalle dei due citati, gli altri sono molto distanziati. Il tedesco Alexander Zverev è n. 🔗 Leggi su Oasport.it
