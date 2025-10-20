Ranieri fa 74 anni gli auguri della Roma | Buon compleanno Claudio

Di personaggi che hanno dato la vita per la Roma ce ne sono stati nel corso della storia, e uno di questi non può che essere Claudio Ranieri. Un uomo dalla straordinaria fibra morale, lealtà e onore, ancor prima di qualità invidiabili di allenatore e “riparatore” di gruppi in difficoltà, cosa che ha dimostrato di avere in tutti e tre i suoi mandati da allenatore dei giallorossi. 132 panchine con la Magica e quel piccolo capolavoro a chiudere la sua carriera, quella di prendere una squadra disastrata vicina alla zona retrocessione e portarla ad un solo punto dalla conquista della Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

