Randstad cerca 5.000 lavoratori
SI TIENE MERCOLEDÌ, dalle 9 alle 17.30, in oltre 250 filiali in tutta Italia, il Recruiting Day nazionale di Randstad, talent company leader nei servizi HR, che ha l’obiettivo di selezionare quasi 5mila nuovi talenti per lavorare in centinaia aziende sul territorio nazionale, ma anche per collaborare alla realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 lavorando in Fondazione Milano Cortina 2026 e nelle aziende dell’indotto dei territori del grande evento sportivo. Il Recruiting Day nazionale è un appuntamento aperto a tutte le persone alla ricerca di un impiego – sia per chi è alla prima esperienza che per chi è alla ricerca di un nuovo percorso di carriera – in cui i partecipanti avranno l’occasione di incontrare gli esperti della selezione nella filiale Randstad più vicina per raccontare loro le proprie competenze e i propri obiettivi professionali, usufruire di un supporto alla stesura del curriculum e raccogliere suggerimenti utili per prepararsi al meglio ad un colloquio con un potenziale datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
