Randazzo minorenne sorpreso dai carabinieri sull’autobus con la droga nello zaino

L'indagine e i sospetti. L'attenta attività investigativa dei Carabinieri della Sezione Operativa di Randazzo ha portato all'individuazione di un minorenne del luogo, fino ad allora privo di precedenti penali, ma sospettato di essere coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un periodo di monitoraggio e raccolta di informazioni, i militari hanno deciso di intervenire, sorprendendolo in flagranza di reato. Il pedinamento fino a Catania. I Carabinieri hanno organizzato servizi di osservazione mirata. Intorno alle 15,30, il giovane è stato visto salire su un'auto insieme a un 26enne diretto a Catania.

