Rally Sanremo | successo di Crugnola ma Basso è campione italiano Boulenc e Pisani festeggiano nei trofei Toyota e Lancia
È Giandomenico Basso - con Lorenzo Granai alle note sulla Škoda Fabia RS Rally2 - il vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, battuta la coppia Crugnola-Ometto (Citroën C3), vincitori della gara. Sguardo anche ai monomarca e ai trofei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
[#CIAR] Al Rallye Sanremo, ultimo appuntamento del CIAR 2025, abbiamo intervistato Gianandrea Pisani - il vincitore della classifica assoluta e della categoria Master del Trofeo Lancia - e Asia Vidori. Ecco cosa ci hanno detto... - facebook.com Vai su Facebook
Rally Sanremo: successo di Crugnola, ma Basso è campione italiano. Boulenc e Pisani festeggiano nei trofei Toyota e Lancia - il vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, battuta la coppia Crugnola- Da msn.com
Andrea Crugnola vince a Sanremo, ma il titolo tricolore va a Giandomenico Basso - Il pilota trevigiano gestisce la situazione, chiude secondo e vince lo "scudetto" 2025 ... Secondo varesenews.it
Crugnola vince il Rallye di Sanremo, Basso campione italiano - Sanremo – Andrea Crugnola, su Citroen C3, trionfa nel 72° Rallye di Sanremo e Giandomenico Basso, su Škoda Fabia RS, si laurea campione italiano, portando a 5 il numero di titoli tricolori in bacheca. Da ilsecoloxix.it