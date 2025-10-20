Rally Sanremo | successo di Crugnola ma Basso è campione italiano Boulenc e Pisani festeggiano nei trofei Toyota e Lancia

È Giandomenico Basso - con Lorenzo Granai alle note sulla Škoda Fabia RS Rally2 - il vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, battuta la coppia Crugnola-Ometto (Citroën C3), vincitori della gara. Sguardo anche ai monomarca e ai trofei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

