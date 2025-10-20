Rally Lucio Da Zanche torna in gara e conquista un prestigioso argento al Sanremo
È un ritorno che sa di impresa quello di Lucio Da Zanche, autentico simbolo del motorsport valtellinese. Dopo un anno lontano dalle corse, il pilota di Bormio è tornato a sfrecciare sulle strade del Rally di Sanremo Storico, ultimo appuntamento del Campionato Italiano, conquistando uno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
