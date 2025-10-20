Raimondo Todaro la lotta contro il tumore | Vaff**lo! Ma la battaglia non è finita

“Tutto a posto. Ho fatto, non ho niente e vaffa***lo”. Bastano poche parole a Raimondo Todaro, per raccontare ai fan ancora parecchio in apprensione, il suo stato di salute.Il ballerino e coreografo, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi è stato ospite oggi nel salotto de La Volta Buona e. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Beppe Convertini VS Raimondo Todaro. Stessa “mossa”, risultati leggermente diversi… Un po’ come quando lo ordini online e poi ti arriva a casa #LVB #BallandoConLeStelle - X Vai su X

“Fatto di tutto”. Raimondo Todaro, cosa è successo con Francesca Tocca ... dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Raimondo Todaro: «Ho tolto quattro tumori, il cancro è in remissione totale. Papà ha la mia stessa malattia» - Con queste parole, qualche giorno fa Raimondo Todaro ha rassicurato i fan dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli di ... Scrive ilmessaggero.it

Raimondo Todaro: «Ho tolto quattro tumori, il cancro è in remissione totale. Papà ha la mia stessa malattia, ma lui deve continuare a combattere» - Con queste parole, qualche giorno fa Raimondo Todaro ha rassicurato i fan dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli ... Segnala leggo.it

Come sta Raimondo Todaro: “La malattia? Mi hanno asportato 4 tumori”/ “Si è ammalato anche papà…” - ”. Come scrive ilsussidiario.net