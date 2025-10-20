Raimondo Todaro | Ho tolto quattro tumori sto benissimo Ora è mio padre a dover combattere

Raimondo Todaro è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 20 ottobre. Il ballerino, oltre a commentare Ballando con le stelle, ha parlato anche dei tumori che ha dovuto affrontare a che ora sono totalmente in remissione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raimondo Todaro: “Ho tolto quattro tumori, sto benissimo. Ora è mio padre a dover combattere” - Il ballerino, oltre a commentare Ballando con le stelle, ha parlato anche dei tumori che ha dovuto ... Come scrive fanpage.it

