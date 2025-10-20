Raimondo Todaro da Caterina Balivo | dopo la bella novità una brutta notizia

Raimondo Todaro ha voluto condividere un importante aggiornamento sulla sua salute, emozionando il pubblico durante la puntata de “La Volta Buona” andata in onda lunedì 20 ottobre. L’ex professore di “Amici” e storico ballerino di “Ballando con le Stelle” ha raccontato a Caterina Balivo di essere finalmente in remissione totale dal tumore che lo aveva colpito alcuni anni fa, dopo un lungo percorso di cure e controlli costanti. “Sto benissimo, ho rifatto la colon di controllo la settimana scorsa”, ha spiegato sorridendo. Poi, con voce ferma ma visibilmente commosso, ha aggiunto: “Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette, non è tornato più nulla e la mia malattia è in remissione totale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it