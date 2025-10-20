Raimondo Todaro da Caterina Balivo | dopo la bella novità una brutta notizia

Caffeinamagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raimondo Todaro ha voluto condividere un importante aggiornamento sulla sua salute, emozionando il pubblico durante la puntata de “La Volta Buona” andata in onda lunedì 20 ottobre. L’ex professore di “Amici” e storico ballerino di “Ballando con le Stelle” ha raccontato a Caterina Balivo di essere finalmente in remissione totale dal tumore che lo aveva colpito alcuni anni fa, dopo un lungo percorso di cure e controlli costanti. “Sto benissimo, ho rifatto la colon di controllo la settimana scorsa”, ha spiegato sorridendo. Poi, con voce ferma ma visibilmente commosso, ha aggiunto: “Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette, non è tornato più nulla e la mia malattia è in remissione totale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

raimondo todaro caterina balivo''Dopo una bella notizia ne arriva subito una meno bella'': Raimondo Todaro parla della sua malattia in tv, c’è un altro caso in famiglia - Il ballerino, ex insegnante di “Ballando con le Stelle” ed ex prof di “Amici”, ospite di Caterina Balivo lunedì 20 ottobre ha ... Si legge su gossip.it

raimondo todaro caterina balivoBeppe Convertini: «Critiche a Ballando? So di essere un tronco, sto al gioco. Tutti più bravi di me, tranne la Signora Coriandoli». Il siparietto con Balivo e Todaro - In studio a La Volta Buona arriva il protagonista più criticato — e quello che finora ha collezionato i voti più bassi — di Ballando con Le Stelle: Beppe ... Segnala msn.com

La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 ottobre - Settimana di grandi temi e protagonisti dell’attualità tra gli ospiti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raimondo Todaro Caterina Balivo