Ragazzo muore investito da un treno feriti due amici | ritardi e circolazione in tilt verso Milano

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Torino nella serata di lunedì 20 ottobre.L'investimento mortale è avvenuto nel all'altezza della stazione di Trecate (Novara), poco dopo le 18.30. La vittima, secondo quanto appreso, è stata travolta da un treno della direttrice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

