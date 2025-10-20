Ragazza di Trana trovata esanime in un appartamento | trasportata in ospedale in condizioni gravi indagini sull' accaduto
Nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre 2025 una ragazza di 24 anni è stata trovata incosciente e agonizzante in un appartamento di Trana dai sanitari della Croce Rossa di Giaveno, intervenuti per conto del 118 Azienda Zero. Trasportata in ambulanza d'urgenza all’ospedale di Rivoli, è stata sottoposta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
