Ragazza di 16 anni aggredita dal kebabbaro | Cosa le hanno fatto Violenza devastante

In una tranquilla serata di provincia, la routine di una piccola comunità veneta è stata sconvolta da un episodio che ha lasciato il segno. Una ragazza di 16 anni è stata vittima di una violenza devastante all’interno di un esercizio pubblico, un kebabbaro della zona di Sinistra Piave, in provincia di Treviso. La testimonianza della giovane e le successive indagini hanno portato alla luce una vicenda che scuote profondamente l’opinione pubblica e riapre il dibattito sulla sicurezza dei minori nei luoghi di aggregazione. Leggi anche: Aereo esce di pista durante l’atterraggio e finisce in mare: ci sono morti Leggi anche: Assalto al pullman di tifosi, il racconto horror dei sopravvissuti: “Poteva essere una strage” La serata tra amici che finisce in tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
