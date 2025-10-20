Ragazza aggredita nel Torinese un fermo con l' accusa di lesioni aggravate
C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. L'accusa è lesioni aggravate. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. La giovane è stata sottoposta a un intervento per l'asportazione della milza all'ospedale di Rivoli. Dopo alcuni giorni si è risvegliata dal coma ed è in via di miglioramento. Segni di percosse, colpita con un bastone. Secondo quanto si è appreso, la 24enne presentava anche i sintomi del consumo di stupefacenti. Le lesioni lasciano pensare che la 24enne sia stata percossa e, inoltre, colpita più volte con un bastone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
