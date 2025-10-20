Ragazza aggredita nel Torinese fermato 58enne con l' accusa di lesioni aggravate

Tg24.sky.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. Si tratta di un 58enne con cui la giovane aveva una relazione da circa un mese. L'accusa nei suoi confronti è di lesioni aggravate. In seguito all'aggressione, la giovane è stata sottoposta a un intervento per l'asportazione della milza all'ospedale di Rivoli. Dopo alcuni giorni si è risvegliata dal coma ed è in via di miglioramento.   Segni di percosse, colpita con un bastone. Secondo quanto si è appreso, la 24enne presentava anche i sintomi del consumo di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

ragazza aggredita nel torinese fermato 58enne con l accusa di lesioni aggravate

© Tg24.sky.it - Ragazza aggredita nel Torinese, fermato 58enne con l'accusa di lesioni aggravate

Contenuti che potrebbero interessarti

ragazza aggredita torinese fermatoRagazza aggredita nel Torinese, un fermo con l'accusa di lesioni aggravate - Secondo gli inquirenti, le lesioni riscontrate fanno pensare che la giovane sia stata percossa e colpita più ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Aggredita Torinese Fermato