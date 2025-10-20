Ragazza aggredita nel Torinese fermato 58enne con l' accusa di lesioni aggravate
C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. Si tratta di un 58enne con cui la giovane aveva una relazione da circa un mese. L'accusa nei suoi confronti è di lesioni aggravate. In seguito all'aggressione, la giovane è stata sottoposta a un intervento per l'asportazione della milza all'ospedale di Rivoli. Dopo alcuni giorni si è risvegliata dal coma ed è in via di miglioramento. Segni di percosse, colpita con un bastone. Secondo quanto si è appreso, la 24enne presentava anche i sintomi del consumo di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
