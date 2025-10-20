Raffaella Fico e Armando Izzo sono insieme ecco il bacio in macchina che ufficializza la relazione tra la modella e il calciatore del Monza

Raffaella Fico ha smesso di seguire tutti gli account su Instagram tranne due: quello della figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, e quello del calciatore. Poi la pubblicazione di una storia con lo scatto del bacio con Armando Izzo Raffaella Fico e Armando Izzo sono insieme e n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Raffaella Fico e Armando Izzo sono insieme, ecco il bacio in macchina che ufficializza la relazione tra la modella e il calciatore del Monza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Armando Izzo e Raffaella Fico, gli indizi social non lasciano dubbi: è amore - https://nap.li/vCve - facebook.com Vai su Facebook

Raffaella Fico e il bacio con Armando Izzo: l'amore è ufficiale (e social) - Dopo la chiacchierata storia d'amore con Balotelli, la soubrette è innamorata ora di un altro calciatore, il difensore del Monza. corrieredellosport.it scrive

Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto: primo bacio social (tenerissimo) per la coppia - Se ne parlava da settimane, ma solo adesso è apparso il primo post su Instagram. Lo riporta libero.it

Raffaella Fico e Armando Izzo del Monza insieme, la mossa social che ha svelato il loro rapporto - Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe trovato nuovamente il sorriso accanto a un volto noto del calcio italiano: Armando Izzo, difensore ... Lo riporta corrieredellosport.it