Raffaella Fico e Armando Izzo il bacio sui social

Dopo i dubbi degli ultimi tempi, Raffaella Fico e Armando Izzo rendono finalmente ufficiale la relazione pubblicando un tenero bacio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raffaella Fico e Armando Izzo, il bacio sui social

Raffaella Fico ufficializza con il nuovo amore: bacio social con Armando Izzo - Raffaella Fico e Armando Izzo confermano la relazione e anche le rispettive figlie, Pia e Anna, sembrano essere in grande sintonia. Lo riporta msn.com

Raffaella Fico e il bacio con Armando Izzo: l'amore è ufficiale (e social) - Dopo la chiacchierata storia d'amore con Balotelli, la soubrette è innamorata ora di un altro calciatore, il difensore del Monza. Da corrieredellosport.it

